Le FC Barcelone a fait un choix étonnant pour son futur coach

Qui sera le coach du FC Barcelone la saison prochaine ? Jusqu’ici, on avait seulement une certitude : le banc de touche du Camp Nou ne serait pas occupé par Xavi à la reprise de la Liga en août 2024. Mais on est peut-être en train d’assister à un sacré retournement de situation, dans la mesure où Joan Laporta et Deco tentent de convaincre l’ancien milieu de rester.

Les deux hommes forts du club blaugrana estiment qu’il reste le meilleur profil, notamment parce qu’il travaille bien dans des conditions financières plutôt précaires, et parce qu’il fait confiance aux jeunes de La Masia. Peu à peu, le principal concerné serait même en train de changer d’avis, et c’est du 50/50. A tel point que, selon Sport, le Barça a pris une grosse décision.

Deux candidats finaux

L’état-major du club a ainsi décidé de stopper ses recherches d’un nouveau coach. La direction ne va plus sonder ni étudier de nouveaux dossiers jusqu’à nouvel ordre. Il n’y a que deux candidats crédibles désormais : Xavi, puis Rafa Marquez, le coach de l’équipe B. Le premier est la priorité, et les Blaugranas veulent absolument qu’il reste.

Dans le cas où il décide finalement de partir, comme prévu au départ, c’est l’ancien international mexicain qui prendra la relève. Les options étudiées un peu partout en Europe n’ont pas convaincu, et ne sont pas jugées meilleures que Xavi ou que Marquez, et les quelques noms séduisants comme Luis Enrique ne sont pas des pistes réalistes actuellement. La balle est dans le camp de Xavi.

