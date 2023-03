EdF : Brice Samba n’a pas parlé avec Steve Mandanda

Comme un passage de témoin. Appelé en équipe de France pour la première fois, Brice Samba succède à Steve Mandanda, lui qui a pris sa retraite internationale après le Mondial. Comme au Havre puis à l’OM, le Lensois marche dans les pas de son aîné. Les deux hommes se connaissent bien d’ailleurs puisqu’ils ont évolué ensemble à Marseille entre 2013 et 2017, le cadet étant la doublure de Mandanda. Aujourd’hui convoqué chez les Bleus, Samba n’a pas encore eu le temps d’avoir son ancien coéquipier au téléphone.

La suite après cette publicité

«Je ne l’ai pas eu dernièrement. Lui et Hugo (Lloris), ce sont deux grands monuments qui sont partis. C’est très dur de rester au haut niveau aussi longtemps. Énorme respect pour leur carrière. Après, oui on a un parcours assez similaire (avec Mandanda). Il doit être fier de moi. On se reverra à la rentrée, on aura le temps d’en parler» assure-t-il à l’occasion d’une conférence de presse avec les Bleus, à deux jours de la réception des Pays-Bas pour lancer cette campagne de qualifications pour l’Euro 2024.

À lire

EdF : Didier Deschamps nomme les autres leaders des Bleus