Nasser Al-Khelaifi critiqué après sa sortie sur la Coupe du Monde des clubs

«Le tournoi apportera d’énormes revenus aux clubs participants et aussi aux clubs non participants, ce qui contribuera à l’écosystème du football. Il rendra le football plus mondial, pas seulement européen. Et il n’augmentera pas significativement la charge de travail des joueurs, car il n’est joué que tous les quatre ans et pour un petit nombre de clubs. Ce qui augmente la charge de travail des joueurs, ce sont les ligues nationales à 20 équipes, les deux coupes nationales, les matches amicaux et les matches exhibition, et le fait que les entraîneurs ne font pas tourner leurs équipes.» Voici ce que déclarait dernièrement Nasser Al-Khelaïfi au sujet de la nouvelle Coupe du monde des clubs. Une compétition d’ores et déjà critiquée, notamment en Premier League. Oui, mais voilà, outre le pessimisme environnant ce nouveau tournoi, la sortie du président parisien ne passe pas non plus. Dans cette optique, les dirigeants de l’Union des Clubs Européens (UEC) ont ainsi exprimé «une profonde inquiétude» après les propos du président de l’ECA.

«Ses propos suivent un schéma familier : présenter les ligues nationales comme le problème pour justifier la création de plus d’espace dans le calendrier international pour que les clubs d’élite puissent jouer des tournois exclusifs entre eux. Nous avons déjà lu ce scénario. Le prédécesseur de M. Al-Khelaifi à l’ECA, Andrea Agnelli, a ouvertement préconisé la réduction de la taille des ligues nationales pour faire de la place à des matches internationaux supplémentaires de clubs. Ce programme a finalement abouti au projet controversé de Super League, auquel Al-Khelaifi s’est publiquement opposé. Pourtant, ses récentes remarques suggèrent que la même vision perd sous une nouvelle forme», ont notamment détaillé les représentants de l’UEC, syndicat concurrent de l’ECA. Insistant sur la force des ligues nationales - «réduire leur importance pour donner la priorité à une poignée de clubs d’élite ne fera qu’aggraver la fracture financière et compétitive au sein du football européen, ce qui portera encore plus atteinte au mérite sportif» - l’UEC a finalement invité Nasser Al-Khelaifi «à rectifier ses propos, tout en appelant les ligues, les clubs, les joueurs et les supporters à résister à ces efforts continus visant à diminuer l’importance des compétitions nationales».