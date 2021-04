Gustavo, la pépite brésilienne qui séduit la L1

Une Ligue 1 à l'accent brésilien. Comme souvent ces dernières années, le Brésil est l'un des pays les plus représentés dans notre championnat. Neymar, Marquinhos, Rafinha, Thiago Mendes, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Marcelo, Vitorino Hilton, Luiz Araujo ou encore Luis Henrique s'illustrent sur les pelouses de l'Hexagone semaine après semaine. Une filière auriverde qui fonctionne donc à plein régime. Et elle devrait continuer à être exploré durant le prochain mercato. Car plusieurs clubs de L1 suivent avec attention Gustavo.

La suite après cette publicité

De son vrai nom, Gustavo Silva de Oliveira, ce jeune homme âgé de 18 ans est l'une des belles promesses de Sport Recife. Milieu de terrain offensif, il a joué neuf rencontres avec l'équipe professionnelle cette saison. Une saison particulière puisqu'elle n'a débuté qu'au mois de mars, au lieu de janvier habituellement, en raison de l'épidémie de coronavirus. Il avait déjà évolué avec l'équipe première l'an dernier, ce qui porte son total à 16 rencontres au total avec elle. A cela, il faut également ajouter qu'il est international brésilien U20.

La L1 suit la pépite brésilienne

Pas encore connu du grand public, il fait toutefois parler de lui au pays. De lui, on dit qu'il est un milieu de terrain très agressif avec une incroyable qualité de passe et un jeu vertical. Son style a aussi été comparé à celui de Bruno Fernandes de Manchester United. Des qualités et un potentiel qui séduisent loin du Brésil. Sous contrat jusqu'au 31 décembre 2025, Gustavo pourrait bientôt changer d'air et poursuivre sa progression ailleurs. Si la Major League Soccer suit son évolution, des écuries européennes lui font les yeux doux.

L'Ajax Amsterdam est intéressée par son profil. En France, l'AS Monaco a été cité comme un candidat à sa venue. Une information qu'une source proche du club princier nous a confirmée tout en précisant que, pour le moment, Monaco n'avait pas fait de proposition. D'après nos informations, une autre écurie de Ligue 1 Uber Eats étudie aussi la piste menant au footballeur né en 2002. Toutefois, le nom de celle-ci n'a pas filtré. A 18 ans, Gustavo pourrait bien suivre la voie d'autres Brésiliens de L1, en espérant connaître le même succès qu'eux.