Lens fond sur Lukasz Poreba

Décidément, le RC Lens, qui a accueilli avec plaisir Przemysław Frankowski (26 ans) l'été dernier en provenance du Chicago Fire, aime la Pologne. Selon nos informations, le club artésien a pris la concurrence de vitesse pour Lukasz Poreba (21 ans).

Le milieu de terrain, en fin de contrat avec Zaglebie Lubin en juin 2022, a opté pour les Sang-et-Or malgré des sollicitations au pays et en Italie. L’opération tournerait autour des 300 000 euros. L’international Espoirs polonais (6 capes, 1 but) a disputé 18 matches d’Ekstraklasa cette saison, étant titulaire à 16 reprises, pour 1 but et 3 passes décisives.