Trabzonspor : l’inattendu retour en force de Thomas Meunier

Un nouveau départ. À 32 ans, Thomas Meunier a décidé de quitter le Borussia Dortmund cet hiver. Après des débuts intéressants, le Belge a connu un terrible déclassement et une mise à l’écart il y a environ un an. Envoyé avec l’équipe réserve, avec laquelle il a disputé une rencontre le 28 octobre dernier contre Sandhausen (défaite 2-1, 60 minutes jouées), le natif Sainte-Ode a pris son mal en patience. Et quand il n’y croyait plus, Edin Terzic et son staff ont fait appel à lui à la suite de plusieurs absences à son poste. Résultat : il a joué 8 rencontres toutes compétitions confondues à Dortmund entre décembre 2023 et janvier 2024.

La suite après cette publicité

La page BVB est tournée

Et il a été systématiquement titulaire, sauf une fois. Le Diable Rouge s’est dit alors qu’il pouvait repartir de l’avant avec les Marsupiaux. Mais il a vite déchanté. Après la fin du mercato d’hiver en Allemagne le 1er février dernier, le BVB ne l’a pas inscrit dans la liste pour disputer la Ligue des champions lors de la deuxième partie de saison. Un coup bas qui a convaincu Meunier qu’il était temps de s’en aller. Lié en janvier à Burnley, où officie son ancien coéquipier Vincent Kompany, il n’a pas pu rejoindre l’Angleterre une fois le mercato terminé. Mais il a vite trouvé un nouveau point de chute.

À lire

PSG : Luis Enrique n’a pas de onze de départ fixe

Le 7 février, Dortmund a annoncé son départ, lui dont le contrat s’achevait initialement le 30 juin 2024. «Thomas Meunier s’installe en Turquie. Après trois ans et demi et 86 matchs de compétition sous le maillot noir et jaune, l’arrière droit belge rejoint la Süper Lig et Trabzonspor. Merci pour ton engagement et bonne chance pour la suite, Thomas.» Prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, le footballeur a été accueilli comme une rock star dès qu’il a posé un pied sur le sol turc. Très motivé, il avait bien l’intention de montrer à ses nouveaux supporters qu’il en avait encore sous le pied.

La suite après cette publicité

Meunier soigne son entrée

Rapidement, il a été mis à contribution. Dès le 8 février, il a joué 75 minutes face à Gençlerbirligi en Coupe de Turquie. Puis, il a enchaîné avec deux titularisations en championnat face à Hatayspor et Pendikspor. Deux rencontres remportées 2 à 0, au cours desquelles Meunier a joué 90 minutes. Impliqué défensivement, il a aussi fait le boulot offensivement puisqu’il a déjà délivré 3 passes décisives en seulement 3 apparitions sous ses nouvelles couleurs. Pour comparaison, il avait délivré 3 assists lors de ses 40 dernières apparitions au BVB rappelle La Dernière Heure. Des débuts réussis donc pour le Belge, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Ce que nous a confirmé Batista Mendy, qui semble déjà conquis.

«Son intégration se passe bien. Le fait qu’il ne jouait pas à Dortmund ne se voit pas car il est en forme. Il a déjà ses statistiques avec 3 passes décisives en 3 matches. C’est un bon mec, il parle avec tout le monde, il donne des conseils à tout le monde. Il veut, comme nous, qu’on reste à la 3ème position pour se qualifier pour l’Europe.» Un défi à la portée de son club, qui possède autant de points que Besiktas (43 unités). Mais avec un Thomas Meunier à ce niveau, Trabzonspor peut y croire. Son retour en forme est aussi une excellente nouvelle pour la Belgique, avec laquelle il veut jouer l’Euro 2024. Sa dernière cape avec les Diables Rouges remonte au 1er décembre 2022 lors de la Coupe du monde au Qatar. C’était face à la Croatie (0-0). Depuis, Meunier, qui espère retrouver tôt ou tard son pays, a vécu des bas avec le BVB avant de retrouver le sourire en Turquie.