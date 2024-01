Accord Naples-Salzbourg pour Oumar Solet

Oumar Solet a bien grandi. En janvier 2018, le jeune homme, alors âgé de 17 ans, avait été prêté par Laval à l’Olympique Lyonnais. Un club où le polyvalent défenseur a appris et progressé aux côtés de Nabil Fekir ou de Memphis Depay comme il nous l’a avoué en interview il y a quelques semaines. L’occasion aussi pour le joueur, qui s’épanouit du côté de Salzbourg depuis 2020, de nous en dire un peu sur son avenir et ses envies.

«Je suis venu ici parce que je sais où Salzbourg peut m’emmener, ce que le club peut m’apporter. C’est important de savoir ça avant de signer dans un club. Salzbourg peut m’emmener au très haut niveau et très rapidement. Je valorise beaucoup ça. Je suis venu ici parce que je veux jouer au haut niveau, que de grandes écuries me voient et m’apprécient. J’espère tirer du positif de mon passage ici. J’ai fait de belles années ici et je pense que je mérite de passer un cap à présent.»

Solet se dirige vers Naples

Il avait ajouté par la suite : «j’ai 23 ans et je suis dans une période de ma carrière où je sens que j’ai besoin de passer à la prochaine étape. Peu importe où ce sera, j’ai besoin de passer ce cap. J’ai de grandes ambitions et je veux faire partie des meilleurs joueurs un jour. Donc ça passe par du travail, de la détermination. J’espère que je pourrais réaliser mes rêves, notamment celui de jouer dans les plus grandes écuries européennes.» Un message qui a été entendu du côté de l’Italie.

Selon nos informations, Naples est très intéressé par le profil de Solet. Un élément polyvalent, auteur de 13 rencontres toutes compétitions confondues (1 but). Malgré une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains depuis novembre, le footballeur âgé de 23 ans a séduit les Partenopei. D’ailleurs, ils ont d’ores et déjà trouvé un accord avec Salzbourg pour le transfert d’Oumar Solet. Mais les parties doivent encore trouver un accord financier. Après une belle expérience en Autriche, le joueur né en 2000 va pouvoir passer un cap au sein d’un grand club italien.