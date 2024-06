Le Real Madrid pense à Adrien Rabiot !

Libre de tout contrat à la fin du mois, Adrien Rabiot (29 ans) continue d’entretenir le suspens concernant son avenir. En clair, malgré l’arrivée dans le Piémont de Thiago Motta, qu’il a côtoyé au PSG, l’international tricolore n’a pas encore accepté de prolonger avec la Juventus. « Thiago Motta ? C’est un superbe coach, qui a fait de belles choses en Italie. Je le connais très bien, j’ai joué 4-5 ans avec lui. Il a sa carrière à mener, moi la mienne. Donc on verra. Ce qu’il a fait avec Bologne c’est du très bon travail. Pour la Juventus c’est un très bon choix », déclarait récemment le milieu des Bleus en conférence de presse.

Pour rappel, Rabiot touche actuellement 7 M€ annuels. La Juventus lui a proposé une prolongation de deux ans assortie d’une troisième année en option. Et pour le salaire, la Vieille Dame est prête à augmenter légèrement les émoluments du Français (7,5 M€/an). Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais et de l’Atlético de Madrid, Rabiot se retrouve dans la position de force qu’il voulait en ne prolongeant que d’un an durant l’été 2023. Une situation pas simple pour les Bianconeri.

Madrid prêt à saisir l’opportunité

AS et la Gazzetta dello Sport nous apprennent d’ailleurs que les dirigeants turinois risquent de faire pâle figure si la rumeur qui suit se confirme. Les deux quotidiens expliquent que le Real Madrid étudie ce dossier. Les Merengues ont perdu Toni Kroos, mais ils possèdent quand même un entrejeu très fourni en grands joueurs (Modric, Valverde, Camavinga, Tchouaméni). Cependant, AS explique que Rabiot entre dans la case des opportunités à saisir.

Comprenez : pour la Casa Blanca, l’abondance de biens ne nuit pas et s’ils veulent récupérer un Rabiot sans verser le moindre centime à la Juventus, ils ne se priveront pas de le faire. D’ailleurs, la prestation du Français face à l’Autriche lundi dernier a dû en rassurer plus d’un sur son niveau après un mois d’inactivité. La Gazzetta précise enfin que la Juve se fait à l’idée d’une offensive payante du Real et scruterait Khephren Thuram (Nice). Affaire à suivre.