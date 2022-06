Un club surprise veut arracher Dimitri Payet à l'OM !

La suite après cette publicité

C'est probablement le franchise player de cet OM. Ou du moins, le joueur le plus apprécié par les fans. On peut le dire, cet Olympique de Marseille tourne autour de Dimitri Payet, auteur d'une très belle saison conclue avec douze buts et dix passes décisives en trente-et-une rencontres de championnat. Indispensable pour Jorge Sampaoli, l'ancien de l'ASSE a encore deux ans de contrat avec les Phocéens.

Avec un âge déjà relativement avancé pour un joueur de foot - 35 ans - les meilleurs clubs européens ne se bousculent logiquement pas pour lui, lui qui avait pourtant prouvé que jouer en Premier League, championnat le plus relevé du monde, n'était pas un problème, loin de là. En revanche, dans les championnats un peu plus exotiques, on rêve toujours de l'attirer...

Un gros salaire l'attend

Comme l'indique le média mexicain El Futbolero, qui cite également des informations de la radio locale de Monterrey RG La Deportiva, Tigres est très intéressé par la star de l'Olympique de Marseille. Le club qui compte déjà Florian Thauvin et André-Pierre Gignac dans ses rangs estime en plus être en mesure de le faire, et qu'il s'agit d'une réelle possibilité et non d'un rêve fou ou d'un fantasme de dirigeant.

L'équipe qui a terminé deuxième du dernier championnat de clausura et qui est allée jusqu'en demi-finale des playoffs pour le titre a cependant besoin de se séparer de Thauvin pour pouvoir proposer un salaire conséquent à Payet. Le média estime que le premier cité est assez décevant et n'a pas répondu aux attentes, et la direction n'aurait pas trop de problèmes à lui ouvrir la porte. Pablo Longoria et ses hommes sont prévenus...