Premier League : Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger intronisés au Hall Of Fame

La Premier League a officialisé ce mercredi l’intronisation des légendaires Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger à son Hall Of Fame. Les anciens entraîneurs de Manchester United et d’Arsenal sont les deux premiers techniciens à intégrer ce cénacle de la Premier League. À la tête de Manchester United, Alex Ferguson aura notamment remporté la Premier League à 13 reprises, éparpillées sur 27 années. Arsène Wenger, de son côté, l’aura soulevée à trois reprises entre 1996 et 2018 à la tête des Gunners, mais contribuant à l’épopée historique des Invincibles en 2004.

Crée en 2020 pour honorer les principaux joueurs et entraîneurs ayant officié dans l’élite du championnat anglais, le Premier League Hall Of Fame, ce qui se traduirait en français comme le "Temple de la Renommée de la Premier League", avait depuis intronisé 16 figures, dont Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Frank Lampard ou encore Didier Drogba, pour ne citer qu’eux.

