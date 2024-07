Droits TV : le prix à payer pour regarder la Ligue 1 fait polémique !

C’est la fin d’un feuilleton qui fut particulièrement pénible, et qui aurait pu mener le football français droit dans le mur. Un accord a été trouvé et la LFP récupèrera 500 millions d’euros avec les droits TV domestiques, montant qui dépassera les 600 millions d’euros avec les droits TV internationaux. Mais ce qui intéresse les fans, c’est avant tout de savoir combien ils devront débourser pour suivre la Ligue 1.

Comme révélé dans les heures qui ont suivi cet accord dimanche, c’est un petit pactole qu’il faudra débourser pour voir l’intégralité du championnat de France. DAZN devrait ainsi proposer une formule à 40€ mensuels sans engagement, ainsi qu’une autre formule à 30€ pour un engagement de 12 mois. Ce qui permettra de voir 8 des 9 matchs du week-end, et il faudrait rajouter les 15€ de beIN Sports pour l’affiche du week-end.

Des prix hors sol

C’est donc, au minimum, 45€ qu’il faudra sortir de son compte en banque chaque mois pour pouvoir regarder l’intégralité de la Ligue 1, dans l’attente de la confirmation officielle de la part de DAZN. Un montant jugé énorme, surtout que la Ligue 1 a perdu quelques stars récemment, et qui suscite logiquement de vives réactions. « Avec ce prix là, je pense qu’ils vont avoir du mal à dépasser le million d’abonnés. L’IPTV va exploser. C’est juste une folie. On peut aller sur un cataclysme. Il y aura une explosion de l’IPTV et du piratage », s’est par exemple emporté l’éditorialiste Daniel Riolo sur RMC Sport.

« Ils se plaignent du streaming mais l’augmentation des prix ne fait que le favoriser », a pour sa part lancé Emmanuel Petit à l’antenne de la radio. « Vous allez demander à des gens qui n’ont pas d’argent de payer 49€ pour regarder du foot ! Là nous sommes juste en train de sauver des clubs qui font n’importe quoi depuis 10 ans avec leur argent! », s’est exclamé le journaliste Giovanni Castaldi sur le plateau de L’Equipe du Soir. Sur les réseaux sociaux, les fans de clubs de Ligue 1 ont tous tenu des propos allant dans ce sens. « Mais sérieusement, qui va payer 30 ou 40 € pour de la Ligue 1 ? Ces personnes sont totalement déconnectées des fans de foot. Mediapro avait été un fiasco, mais DAZN va être un drame pour le football français », a par exemple écrit le compte EspoirsduFoot. Autant dire que ça sent assez mauvais…