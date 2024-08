Antoine Griezmann dit au revoir aux Jeux Olympiques

Antoine Griezmann a adoré ces JO 2024 de Paris. Bien qu’absent, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a été l’une des figures françaises de ces Jeux Olympiques. Sur ses réseaux sociaux ou bien dans les salles qui accueillaient les épreuves, le Français était omniprésent durant cette quinzaine. Ce dimanche soir, il était cependant l’heure de dire au revoir à ces Jeux qui auront marqué les Français.

«Wow c’était M A G N I F I Q U E. On a eu le droit à 64 #AlerteMedaille, un RECORD. Je veux remercier l’ensemble de nos athlètes français, vous nous avez fait vibrer et vous avez porté haut les couleurs de la France. Mention spéciale aux organisateurs, forces de l’ordre, sécurité, le public grandiose, commentateurs… et les volontaires, vous avez été au top. Sans vous, rien n’aurait été possible. Bravo, Ah oui… bien sûr que les #AlerteMedaille seront là pour les Jeux Paralympiques», a écrit l’international français (135 sélections, 44 buts) sur son compte X. Pas présent dans la liste de Thierry Henry pour disputer ces Jeux Olympiques avec les Bleuets, Antoine Griezmann y aura participé, à sa manière.