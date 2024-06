Brésil : l’anecdote d’Endrick sur Neymar

Considéré comme un des plus grands espoirs du football brésilien, Endrick, du haut de ses 17 ans, va participer à la Copa America. Le Brésil entre en lice dans la nuit de lundi à mardi face au Costa Rica. Attendu pour sa première grande compétition internationale, le futur joueur du Real Madrid a accordé un entretien à AS, où il dévoile ses ambitions. Il a également livré une anecdote sur l’une de ses idoles, Neymar, absent de la liste pour disputer la compétition sud-américaine.

La suite après cette publicité

«J’ai une anecdote amusante. Un jour, j’étais avec Marquinhos et ils se sont appelés au téléphone. J’ai pu lui parler en dehors de l’équipe nationale et je suis resté bouche bée. C’est quelqu’un que j’ai vu jouer à Santos, à Barcelone et maintenant à Al Hilal. Neymar est un homme phénoménal. C’est un homme qui m’inspire. Neymar a de telles qualités qu’il réalise des choses impossibles, de Barcelone au Brésil. J’espère être avec lui en équipe nationale, lui demander une photo, un conseil, parce qu’il a traversé beaucoup de choses dans sa vie, des choses très difficiles. Mais c’est une personne très forte, avec une mentalité très forte», a confié le jeune attaquant du Brésil, désireux de marcher dans ses pas et porter la Seleção vers un dixième titre continental.