Juventus : Alessandro Del Piero ouvre la porte à un retour dans son club de coeur

Alors que la Juventus est actuellement dans la tourmente après la décision d'Andrea Agnelli et de tout son conseil d'administration de démissionner, Alessandro Del Piero a exprimé sa profonde tristesse quant à cette situation difficile que traverse son club de cœur. «J’ai passé plus de 20 ans à la Juventus, ma relation avec les fans et le club est très, très profonde. Ce fut un grand voyage, toutes les nouvelles de la Juventus m’impliquent et me frappent. C’est incroyable qu’une équipe historique comme la Juventus vive ces moments de hauts et de bas qui ont commencé en 2006 avec la Serie B. Mais ensuite, il y a eu 9 titres de champion d’affilée. Je suis désolé pour la situation» a tout d'abord déclaré le légendaire numéro 10 des Bianconeri.

Le capitaine historique de la Vieille Dame a ensuite continué sur la même lancée en ayant une pensée pour ses amis et anciens coéquipiers de la Juventus tout en laissant une porte ouverte pour exercer un futur rôle dans la reconstruction qui attend désormais le club turinois. «C’est triste parce que ce sont tous mes amis, d’Andrea Agnelli à Pavel Nedved, tous des gens avec qui j’ai partagé de très beaux moments. Je les ai vus récemment aussi. Je ne sais pas quel est le plan, personne ne m’a appelé, mais je connais très bien l’entreprise. J’ai toujours une maison à Turin...»