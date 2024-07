Roumanie - Pays-Bas : les compositions officielles

La Roumanie affronte les Pays-Bas ce mardi à 18h à Munich pour une place en quarts de finale, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Alors qu’ils disputent un match à éliminatoire pour la première fois depuis l’Euro 2000, les Roumains voudront créer la surprise face à des Néerlandais assez décevants, qui ont terminé à la troisième place du groupe D, derrière l’équipe de France et l’Autriche.

Pour se relever, Ronald Koeman a aligné un 4-2-3-1 avec une défense composée de Dumfries, De Vrij, Van Dijk et Aké. Critiqué depuis le début de la compétition, Memphis Depay est bien titulaire en pointe aux côtés de Gakpo et Bergwijn et Simons en 10 derrière. Du côté des Tricolorii, la star de l’équipe Stanciu est bien présente.

Les compositions officielles :

Roumanie : Niță - Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos - M.Marin, R.Marin, Stanciu - Man, Hagi, Dragus.

Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Reijnders - Bergwijn, Simons, Gakpo - Memphis.