PUMA lance sa première collection signature avec Christian Pulisic

PUMA lance une nouvelle collection CP, la première signature en collaboration avec l'attaquant américain de Chelsea, Christian Pulisic.

C'est un jour spécial pour Christian Pulisic. Non pas parce que l'attaquant de 24 ans, qui évolue à Chelsea depuis l'hiver 2019, vient d'inscrire un triplé ou le but vainqueur de son équipe, mais parce que PUMA, son équipementier, vient de lancer une collection signature à son honneur, baptisée CP.

La collection CP aux couleurs des USA

Ce n'est pas sur le terrain, mais bien en dehors que l'international américain (50 capes, 21 buts) marque ainsi les esprits avec cette nouveauté portant son nom et ses initiales. « PUMA et Christian Pulisic veulent transmettre le dynamisme, l'ardeur et l'état d'esprit courageux qui ont fait de lui le leader d'une nouvelle génération, sur et en dehors des terrains de football », précise le communiqué de la marque au félin pour l'occasion.

Au regard du coloris de cette nouvelle collection comprenant maillot, un ensemble de survêtement, crampons (la Ultra de PUMA) ou encore ballon, on remarque aisément qu'elle puise son inspiration dans les couleurs du drapeau américain, pays du joueur des Blues, à savoir le rouge, le blanc et le bleu. À noter que les clichés publiés pour officialiser cette collaboration ont été pris en Floride, non loin de la résidence de Christian Pulisic aux USA.

Pulisic va ouvrir des terrains de foot en Amérique

Mais fait très important : cette opération ne s'arrête pas à la simple conception de nouveaux vêtements. « Dans le cadre de ce projet, Christian ouvrira des terrains de football à petite échelle dans toute l'Amérique pour donner aux enfants la possibilité de jouer au foot, et pour créer encore plus d’engouement au niveau local. Car il en est convaincu : le football est fait pour tout le monde. Transmettre, c'est son objectif n°1 », explique ainsi PUMA.

Si les intéressés aspirent à retenir une chose, l'essentiel se trouve peut-être dans la citation choisie par PUMA pour mieux représenter Christian Pulisic : « Il faut croire en soi quand personne d'autre ne croit en toi. »

