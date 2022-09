Comment éviter les ampoules avec ses crampons ?

Voici ce qu'il faut faire pour éviter les ampoules avec ses crampons chaussés aux pieds.

C'est l'un des cauchemars des footballeurs, surtout pour les plus fragiles ou sensibles au niveau des pieds : les ampoules. Beaucoup sont désormais habitués à terminer chaque séance d'entraînement, chaque match ou chaque five avec des cloques sous les orteils pour la plupart du temps. Voici quelques conseils pour éviter les ampoules.

Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les chaussures sont neuves, elles sont rigides. Il faut déjà commencer par les assouplir, "casser les crampons", pour rendre la tige plus molle. Autre solution pas encore assez répandue qui pourrait bien changer vos vies de footeux : la bassine d'eau. Cela consiste à plonger la paire de chaussures de foot dans de l'eau chaude, qui permettra d'encore mieux "casser" les crampons.

CR7 valide la bassine d'eau pour casser les crampons

Il s'agit d'une technique d'antan, déjà utilisée à l'époque... du far-west, par les cow-boys ! Même Cristiano Ronaldo, superstar mondiale du ballon rond, a validé cette façon de procéder. Le Portugais a reconnu recourir à cette technique pour ses propres crampons. Difficile de contredire le quintuple Ballon d'Or.

Il existe aussi une autre technique, dont nous vous parlions récemment en vous expliquant comment bien nettoyer ses crampons, peut-être moins embêtante et qui demande moins de patience : les porter à la maison, les enfiler et les garder en regardant la télé, afin que la paire épouse parfaitement la forme des pieds.

Les chaussettes antidérapantes comme incontournables

En ce qui concerne les chaussettes, il est important de ne pas en porter des trop fines. Pourquoi ? La raison est simple : ça va frotter à même la peau et ainsi créer très rapidement des cloques. Il existe maintenant des chaussettes dites antidérapantes, rembourrées aux endroits nécessaires et composées de portions en silicone pour mieux adhérer à la semelle intérieure. Elles permettent aussi de garder vos pieds au sec et de ne pas trop suer, la sueur favorisant les cloques et les ampoules en donnant un aspect glissant.

Il faut aussi faire attention à bien garder ses pieds au sec avant chaque rencontre... mais aussi à bien les hydrater après chaque match, avec une crème hydratante par exemple. Il est essentiel de prendre soin de ses outils de travail, à tous les niveaux.

Gare aux pointures hasardeuses

Dernier point majeur : l'importance de la pointure au moment de choisir sa paire de crampons. Il faut choisir la pointure parfaite. Si c'est trop grand, l'espace va créer le frottement, alors qu'au contraire, si les pieds sont trop serrés, l'étouffement ne fera aucun bien à vos pieds. Vous savez tout et n'aurez désormais plus aucune excuse si des ampoules apparaissent en dessous de vos pieds !

