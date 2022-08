Comment bien nettoyer ses crampons ?

Voici comment il faut nettoyer ses crampons et tout ce qu'il faut savoir pour un entretien parfait de ses chaussures de foot.

On a parfois tendance à l'oublier, mais l'entretien de ses chaussures de foot est presque tout aussi important que les chaussures en elle-mêmes. Une paire propre peut influencer le jeu de son utilisateur, qui pourrait avoir le pied lourd en cas d'outil mal entretenu. Ce n'est pas Toni Kroos, le champion du monde allemand du Real Madrid, qui dira le contraire. Le milieu de terrain de 32 ans possède la particularité de porter, depuis 2014, le même modèle de chaussures de son équipementier adidas. Il s'agit de la Adipure 11pro, dans son coloris facilement reconnaissable blanc/bleu.

La suite après cette publicité

Nettoyer ses crampons comme Toni Kroos

« Mes chaussures de football sont la chose la plus importante lorsque je sors sur le terrain. Je dois jouer avec des chaussures blanches, c’est ma petite superstition. Même la moindre saleté me dérange. C’est pourquoi je nettoie et prends soin de mes chaussures moi-même. Certaines personnes pensent que je suis fou, mais quand je baisse les yeux, je veux voir des chaussures blanches, sinon je ne me sens pas bien », expliquait Toni Kroos à propos de ses crampons. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, l'Allemand n'hésite pas à laver sa paire lui-même, car il sait à quel point un entretien régulier est essentiel.

Avant tout, il est important de souligner qu'au moment de recevoir une paire de crampons neuve, il faut la "casser", la tordre pour la rendre moins rigide. Pour cela, notre ami de FOOT.FR nous a donné quelques petits conseils, comme de plonger la semelle dans de l'eau très chaude pendant environ 2-3 min, de manière à rendre la maniable et faciliter la manipulation de la paire. Pour que la chaussure prenne la forme du pied, il est aussi possible de mettre la chaussure entièrement dans l'eau, toujours chaude, puis d'enfiler deux-trois paires de chaussettes et de rester avec les crampons chaussés pendant un petit moment. Il existe enfin la technique du papier journal, pour créer un genre de moule et ainsi permettre à la chaussure de s'élargir.

Objectif bichonner ses chaussures de foot

En ce qui concerne l'entretien pur et dur, il est important bichonner ses bijoux après chaque entraînement pour allonger la durée de vie du produit. Il est ainsi déconseillé de lancer sa paire sur le balcon ou dans le jardin, et de ne pas s'en préoccuper jusqu'à la prochaine séance ou le prochain match. En restant trop longtemps au chaud, par exemple, cela fera craqueler le cuir de la paire, alors que s'il pleut, les crampons n'en deviendront que plus lourds.

À lire aussi : le top 3 des paires de crampons pour la reprise du foot

Idem pour la boue, à l'extérieur ou à l'intérieur, il ne faut pas laisser sécher les éclaboussures. Cela ne coûte pas grand-chose de passer un bon coup de chiffon rapidement après une séance ou chaque utilisation. L'idéal serait bien évidemment de conserver les chaussures de foot dans le shoe-bag, de plus en plus réputé. L'important étant de le faire à température ambiante.

Avant chaque rencontre, nous vous conseillons aussi d'enlever la semelle intérieure pour enlever les particules de pelouses, de synthétique, de terre ou encore des fameuses petites billes noires du synthé, tous ces éléments cités pouvant frotter et ainsi attaquer la matière depuis l'intérieur. À défaut de ne pas le faire tous les jours ou après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer ses crampons au moins une fois par semaine, voire plus pour l'extérieur.

Astuces et conseils pour garder ses paires en bon état...

Autre conseil précieux à retenir, concernant cette fois les lacets : il faut penser à bien les desserrer, pour qu'ils soient détendus de partout et pas en tension. Dans le cas contraire, ils peuvent fatiguer et cela aura tendance à casser plus rapidement. Si vous voyez que le bout de votre paire, endroit extrêmement sollicité (appuis + frappes = frottements), commence à fatiguer et à s'ouvrir, pensez aussi à mettre un peu de glu (pendant une nuit) pour refermer l'ouverture rapidement et ainsi prolonger la durée de vie de vos outils de "travail".

Si vous possédez des crampons montants, éviter à tout prix de les enfiler en mettant trop de tension au niveau de la chaussette : il vaut mieux soit acheter un chausse-pied, ou alors aller chercher au fond et ne pas tirer la chaussette. Pour les AG, ou crampons synthétiques, penser à bien enlever les billes avec un cure-dent pour ne pas affecter l'adhérence des crampons sur le sol. Enfin, il est interdit de marcher avec des crampons sur n'importe quelle autre surface que le rectangle vert. Oubliez donc le gravier, le ciment ou le béton si vous voulez prendre soin de vos crampons.

Nous vous proposons plusieurs produits pouvant répondre aux différents besoins d'entretien de ses crampons au fil de la saison, comme le GloveGlu (pochettes de bambou pour gants et crampons, permettant de maintenir une odeur agréable et surtout d'aspirer l'humidité), les produits Tiraka (lotion nettoyante, brosse à chaussures, pochettes désodorisantes) ou encore les éponges nettoyantes pour le lavage hebdomadaire.