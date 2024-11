Bayern : l’avis tranché d’Harry Kane sur le PSG

Avant un match décisif contre le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, Harry Kane (31 ans) était présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du choc européen. 17e au classement, le Bayern Munich doit s’imposer pour ne pas être en danger dans la phase de la ligue, mais redoute l’effectif du Paris Saint-Germain, notamment au milieu de terrain.

«Cela va être un match très compliqué. Le PSG est une grande équipe. Ils jouent avec beaucoup de stars et cherchent à dominer avec de la possession. On va essayer de faire pareil en prenant le contrôle du ballon. On va faire en sorte de les mettre en difficulté en les pressant, notamment le gardien. Le PSG est très bon avec le ballon et leur milieu va essayer de le conserver le plus possible et d’établir des connexions plus rapidement avec ses attaquants pour nous mettre en difficulté», a assuré le buteur du club bavarois.

