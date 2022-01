Liverpool-Arsenal : les compositions officielles

Sans coach principal, ni coach adjoint, Liverpool avait obtenu le report de la demi-finale aller de Carabao Cup, initialement programmée contre Arsenal, à Londres, jeudi dernier. La demi-finale retour aura donc lieu à l'Emirates Stadium, jeudi prochain. En attendant, ce sont bien les Reds qui accueillent les Gunners pour cette première joute de Coupe de la Ligue (à suivre en direct commenté sur FM à 20h45).

Les deux équipes ont le même objectif : rejoindre Chelsea en finale, le 27 février, à Wembley. Pour tenter de prendre une option, Jürgen Klopp, qui est privé de Mohamed Salah et Sadio Mané, actuellement à la CAN, s'appuie sur un onze très compétitif. Le trio d'attaque est composé de Firmino, Jota et Minamino. En face, Mikel Arteta choisit lui de faire confiance à Lokonga devant la défense et au prolifique Nketiah (5 buts), meilleur buteur de la compétition, en soutien de Lacazette.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Milner - Firmino, Diogo Jota, Minamino

Arsenal : Ramsdale - Cédric, White, Gabriel, Tierney - Lokonga, Xhaka - Martinelli, Saka, Nketiah - Lacazette