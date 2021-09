Liverpool : Jürgen Klopp en attend plus de ses joueurs

La suite après cette publicité

Après le match nul concédé à Brentford samedi dernier (3-3), l'entraîneur de Liverpool a pointé du doigt en conférence de presse l'implication de ses joueurs avant de s'envoler au Portugal pour affronter le FC Porto en Ligue des Champions ce mardi (21h) : « Je ne pense pas que ce soit très inquiétant, mais nous devons montrer une réaction, c'est certain. Il est difficile de gagner un match de football quand on ne défend pas à son meilleur niveau et c'est ce que nous n'avons pas fait. »

Le technicien allemand des Reds sait également que ce déplacement en terre portuane sera compliqué pour ses joueurs s'ils ne retrouvent pas leur rigueur défensive : « L'opinion commune est que nous ne parlons que de l'arrière-garde mais ce n'était pas seulement ce problème. En général, nous avions un problème avec notre défense et c'est pourquoi Brentford nous a posé quelques problèmes. Porto est une équipe différente et jouera un style différent, mais nous serons aussi directs et nous chercherons les seconds ballons, donc nous devons nous améliorer dans ce domaine. »