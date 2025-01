Kyle Walker vide son sac sur Pep Guardiola et Man City

Ce lundi, Kyle Walker (34 ans) a été présenté à la presse à Milan. Le nouveau joueur de l’équipe rossonera a évoqué son choix. « Il est clair que jouer pour Milan est quelque chose de fantastique. C’est une avancée pour ma carrière de tenter une nouvelle expérience. J’ai pensé que ce serait une excellente opportunité de jouer ici et de montrer mon talent (…) Avec mon âge et mon expérience, c’est ce que je dois faire (apporter son expérience; ndlr). Il y a un manque de confiance lié aux résultats. Je pense que le nouvel entraîneur a de bonnes idées. La discipline est nécessaire maintenant. C’est mon rôle, qui n’est pas seulement lié au terrain de jeu. J’ai beaucoup gagné et j’arrive avec cette expérience (…) Gagner la Ligue des champions serait un rêve. J’ai pu le vivre avec City, mais j’ai aussi perdu une finale. Je vous assure qu’il vaut mieux recevoir des applaudissements que de les donner aux gagnants. J’ai vécu les deux situations. Nous en reparlerons plus tard, car il est encore tôt.»

Puis, il a été interrogé sur les possibles bonus inclus dans son contrat en cas de victoire de l’AC Milan en C1. « Si nous parlons de bonus économique… la réponse est non. Je joue au football par passion, pas pour l’argent. A City, je n’ai pas assez joué et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Je veux gagner des trophées et jouer davantage.» Enfin, le joueur, qui n’a pas apprécié de moins jouer cette saison en Angleterre, est revenu sur le moment où il a annoncé son souhait de s’en aller à Pep Guardiola. «Ce n’était pas une conversation facile. City a été ma famille. Mais maintenant, je veux apprendre l’italien, j’ai encore beaucoup de choses en moi pour atteindre mes objectifs.» La page Manchester City est tournée pour Kyle Walker.