Face à la menace de la Super League, l’UEFA prépare sa riposte. L’objectif est clair pour l’instance dirigeante du football européen : trouver le moyen de générer le plus de recettes possible. D’après une information de Bloomberg relayée par AS, l’UEFA pourrait encaisser un chèque de 2 milliards d’euros grâce à sa Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

L’idée est simple : conclure un accord record pour les droits TV de la coupe aux grandes oreilles avec les diffuseurs présents sur le marché nord-américain. Un deal qui pourrait donc rapporter cette somme plus que conséquente et qui couvrirait la période 2024-2031. NBC, ESPN, CBS, Amazon, Apple, Fox, Warner Bros., Discovery, Univisión et DAZN seraient intéressés. L’UEFA a fixé la date butoir au 15 août.