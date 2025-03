Ligue 1 : le PSG foudroie l’ASSE et se rapproche encore plus du titre

Ce samedi, le PSG avait l’occasion de rentrer encore plus dans l’histoire de la Ligue 1. Formation la plus titrée de l’histoire du championnat, le club de la capitale pouvait se rapprocher d’un 13e titre, qui leur reviendra très rapidement, sauf énorme tremblement de terre, en cas de victoire sur la pelouse de Saint-Etienne. Alors que Reims a battu l’OM un peu plus tôt dans la journée, il ne manquait plus qu’aux Parisiens de battre les Verts et espérer un nul entre Monaco et Nice ce soir pour officiellement être champions dès ce samedi. De l’autre côté, l’ASSE avait besoin de l’emporter pour continuer de croire en sa mission maintien. D’entrée, les Stéphanois ont montré un supplément d’âme. Bien que le PSG avait la possession, cette dernière était assez stérile face à des Ligériens en place et volontaires. Inspirés, ces derniers ont même pris l’avantage sur un contre d’école.

Déjà dangereux quelques secondes avant, Lucas Stassin a trompé Matvey Safonov d’une belle tête sur un centre de Davitashvili (1-0, 9e). Surpris, les Parisiens ne s’affolaient toujours pas et ont même laissé suffisamment d’espaces à leurs adversaires pour qu’ils se procurent des opportunités dangereuses (14e, 17e). Mais alors que Fabian Ruiz a sonné la révolte à travers une frappe approximative (28e), le PSG est monté en régime et a fait le nécessaire pour rentrer aux vestiaires à hauteur de l’ASSE au tableau d’affichage. Auteur d’un gros raté quelques minutes plus tôt (39e), Gonçalo Ramos était légèrement touché dans la surface par Florian Tardieu. Suffisant pour que Jérémy Stinat indique le point de penalty et que le Portugais se fasse justice lui-même (1-1, 43e). Juste avant la mi-temps, Lucas Stassin a manqué de lucidité au moment de négocier un face-à-face avec Safonov, en essayant de lober le portier russe au terme d’un joli contre (45+3e). Vous l’aurez compris, l’ASSE pouvait donc nourrir de sérieux regrets après un premier acte maîtrisé.

Le PSG a déroulé en seconde période

Au retour des vestiaires, le PSG a pris le large. Désormais supérieurs à des Stéphanois encore sonnés du penalty encaissé avant la pause, les hommes de Luis Enrique ont tranquillement disséqué leurs adversaires. Profitant des espaces béants offerts par les Verts, le PSG a repris l’avantage suite à un contre supersonique au terme duquel Khvicha Kvaratskhelia a fait parler toute sa technique et son sang-froid pour ajuster son vis-à-vis d’un crochet bien senti et d’une frappe létale au premier poteau (1-2, 50e). Dès lors, le robinet était ouvert et la défense stéphanoise a été submergée. Solide sur sa ligne face à Barcola (52e), Larsonneur n’a rien pu faire sur l’action suivante face à un Désiré Doué froid de réalisme dans la surface de l’ASSE (1-3, 53e). Étouffées, les ouailles d’Eirik Horneland ont subi les vagues incessantes des Parisiens vers leur surface.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 71 27 +53 22 5 0 79 26 2 Nice 50 27 +20 14 8 5 51 31 3 Marseille 49 27 +18 15 4 8 54 36 4 Monaco 47 27 +18 14 5 8 51 33 5 Strasbourg 46 27 +10 13 7 7 45 35 6 Lyon 45 27 +15 13 6 8 52 37 7 Lille 44 26 +12 12 8 6 40 28 Voir le classement complet

Profitant d’un Batubinsika hésitant, Ruiz a lancé Barcola qui a accéléré jusqu’à la surface adverse. Lucide, l’ancien de l’OL a servi Joao Neves en retrait qui n’a laissé aucune chance à Larsonneur (1-4, 62e). Décidément asphyxiée, l’ASSE a bu le calice jusqu’à la lie quand Doué s’est joué d’Ekwah et Batubinsika avant de fusiller Larsonneur (1-5, 67e). Malgré un léger sursaut d’orgueil, les coéquipiers de Benjamin Bouchouari ont continué de subir et ont encaissé un sixième but en fin de rencontre quand le jeune Ibrahim Mbaye s’est joint à la fête en marquant dans le but vide après un caviar de Mendes (1-6, 90+1e). Un joli festival pour un PSG qui a été bousculé en première période et qui a démontré toute sa force de frappe au retour des vestiaires. Avec ce succès, et la défaite de l’OM un peu plus tôt dans la journée, le PSG pourrait donc être champion dès ce samedi en cas de match nul entre Monaco et Nice. De son côté, l’ASSE a coulé et stagne à une 17e place inquiétante au bout de 27 journées.