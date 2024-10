EdF : la possible surprise de Deschamps pour le brassard de capitaine

Griezmann retraité, Mbappé ménagé, Kanté blessé… Didier Deschamps va devoir repenser ses plans sur ce rassemblement. Face à Israël, le 10 octobre, puis la Belgique, le 14, le sélectionneur des Bleus nommera un nouveau capitaine intérimaire. Si ces derniers jours, les informations de RMC allaient dans le sens d’une nomination de Maignan, L’Équipe mentionne d’autres possibilités ce dimanche.

Dans ce contexte, Jules Koundé pourrait ainsi avoir sa carte à jouer. Relativement discret par la parole, l’international tricolore s’exprime surtout par ses performances et sa fiabilité ces derniers mois. D’après le quotidien, son profil pourrait émerger, alors que Didier Deschamps a souvent loué ses qualités et sa personnalité fédératrice. Ibrahima Konaté, à condition qu’il continue de s’affirmer sportivement, pourrait également être une solution à plus long-terme.