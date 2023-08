Real Madrid : terrible nouvelle pour Vinicius Junior !

La suite après cette publicité

C’est un nouveau coup dur pour le Real Madrid. Alors que les Merengues n’ont que très peu de monde dans le secteur offensif et que Vinicius Junior et Rodrygo Goes composent ce duo offensif devant Bellingham depuis le début de saison, le premier nommé s’est blessé ce week-end, sur la pelouse du Celta de Vigo. Une blessure qui ne semblait pas spécialement grave…

Du côté de Madrid, il n’y avait donc pas vraiment d’inquiétude. Seulement, comme l’indique le quotidien AS ce lundi, les pépins physiques du Brésilien sont plus graves que ce qu’on pensait dans un premier temps. Le média explique que le joueur de la Canarinha pourrait bien souffrir d’une rupture au niveau des ischio jambiers, ce qui pourrait l’éloigner des pelouses pendant un petit moment.

Coup dur pour Ancelotti

Le journal mise ainsi sur un temps d’absence allant de 4 à 5 semaines. Il manquerait donc le match face à Getafe, et ne pourra pas jouer avec la sélection brésilienne pendant la trêve. Puis, il sera sûrement out pour le choc face à la Real Sociedad, et très incertain pour le derby face à l’Atlético du 24 septembre. Un gros coup dur pour Carlo Ancelotti…

Une situation qui ne serait pas forcément critique si l’effectif merengue était un peu plus fourni en attaque, mais l’entraîneur italien n’a désormais que Joselu comme solution de remplacement à ce poste. Reste donc à savoir si cette indisponibilité de Vinicius Junior ouvrira les yeux à la direction sur un éventuel besoin de recruter d’ici vendredi soir…