MHSC : la réponse de Laurent Nicollin à l'OGC Nice

Le MHSC pourrait bien vivre une fin de mercato estival agitée. En effet, l'OGC Nice et Christophe Galtier tentent de placer leurs pions pour Andy Delort. En parallèle, West Ham et le Séville FC lorgnent plus que jamais Gaëtan Laborde. Appelé à s'exprimer sur ces deux dossiers bouillants, Laurent Nicollin n'a pas trop apprécié les méthodes employées par les Aiglons concernant Delort. Et le président héraultais le fait savoir.

« J'attends du concret. Je ne suis pas le perdreau de l'année. Dans la vie, il faut être droit et digne. Si tu veux un joueur, tu assumes. Que les hommes prennent position, leurs responsabilités et disent ce qu'ils veulent. On est des gens adultes. On a assez de rapports les uns les autres pour s'appeler. Et dire, je suis ton joueur depuis un moment, je le veux. Mais ne fais pas croire que tu l'as découvert en regardant Amazon, » a ainsi lâché Nicollin dans les colonnes du Midi-Libre. L'homme fort de Montpellier a également précisé qu'en cas de départ du duo Laborde-Delort, un seul attaquant rallierait l'Hérault avant la fin du mercato.