Youth League : Lille accroche Bologne et reste invaincu, Monaco s’offre Benfica

Semaine globalement réussie pour nos clubs français en Youth League. Au lendemain de la victoire écrasante du PSG face au Bayern Munich (5-2) et de la défaite de Brest contre le Barça (2-0), Lille et Monaco ont chacun pris des points, à des échelles différentes. D’abord, les Lillois en ont pris un en accrochant Bologne sur sa pelouse (2-2). Lachaab avait débloqué la situation d’une superbe frappe à l’entrée de la surface pour les Nordistes (0-1, 21e), avant que Gattor (1-1, 23e) et Castaldo (2-1, 51e) ne permettent aux Italiens de prendre l’avantage.

C’est finalement Ousmane Touré, déjà utilisé par Bruno Genesio face à l’Atlético de Madrid en C1 cette saison, qui a offert le point du nul à son équipe d’une frappe surpuissante (2-2, 62e). Au classement, Lille est 19e avec 7 points, à hauteur du PSG, et sans avoir perdu le moindre match malgré des chocs contre le Sporting (2e), le Real Madrid, l’Atlético ou encore la Juventus. Bologne est 31e. Enfin, dans l’autre rencontre de l’après-midi, Monaco s’est imposé 1-0 face à Benfica grâce à un but de Lucas Michal (44e), en étant en supériorité numérique dès la 18e minute de jeu. Les joueurs de Djimi Traoré et Frédéric Barilaro sont 17es et virtuellement barragistes, comme Paris et Lille. Benfica est 16e.