Youth League : le PSG atomise le Bayern Munich, Brest battu par le FC Barcelone

La 5e journée de la Youth League débutait ce mardi et deux clubs français ont pu s’illustrer. Petit Poucet avec seulement 2 points acquis en quatre matches, le Stade Brestois 29 voulait chercher son premier succès sur la pelouse du FC Barcelone. Le club catalan a finalement tenu son rang en s’imposant 2-0 grâce à des buts du Moldave Leonard Saca (1-0, 10e) et de Juan Hernandez (2-0, 54e). Le FC Barcelone grimpe ainsi à la 5e place d’un classement dominé par l’Inter Milan.

Dans le même temps, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont croisé le fer dans un match nettement dominé par les Franciliens. Rapidement, Ibrahim Mbaye a trouvé la faille (1-0, 8e) avant que Mahamadou Sangaré doublé la mise (2-0, 36e). Alors que Paul Scholl a été expulsé juste avant la pause (45e), le Paris Saint-Germain en a profité pour s’envoler avec les doublés de Mahamadou Sangaré (3-0, 47e) et d’Ibrahim Mbaye (4-0, 65e). Mahamadou Sangaré s’est même offert un triplé par la suite (5-0, 70e). Le Bayern Munich a ensuite réduit l’écart avec les buts de Jussef Nasrawe (78e) et Adam Aznou (79e). Avec cette large victoire 5-2, le Paris Saint-Germain remonte à la 14e place quand le Bayern Munich pointe au 18e rang.