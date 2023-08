CdM 2023 (F) : Reynald Pedros n’a aucun remord à éliminer la France

Sélectionneur de l’équipe féminine du Maroc depuis 2021, Reynald Pedros réalise une belle Coupe du monde avec ses joueuses. Pour la première participation des Marocaines, elles ont réussi un exploit énorme en se qualifiant pour les 1/8e de finale et en écartant surtout l’Allemagne. Défiant la France ce mardi, le Maroc tentera de prolonger la belle histoire. Bien que Français, le sélectionneur Reynald Pedros entend évidemment éliminer les Tricolores.

La suite après cette publicité

«C’est un match particulier, car je suis français et mon staff est français. Mais mon cœur est marocain, cela fait trois ans qu’on travaille d’arrache-pied pour cet objectif incroyable, et on y arrive avec un groupe fantastique. J’aime vraiment ce pays, je l’ai découvert, je suis très heureux là-bas. Je n’aurai aujourd’hui aucun remords et scrupule à battre la France. C’est particulier oui, mais pour moi, c’est un match à gagner pour le Maroc» a ainsi lâché celui qui a coaché l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais entre 2017 et 2019.