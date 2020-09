Affaire Neymar-Alvaro Gonzalez : le dossier examiné le 30 septembre

La sanction est tombée il y a quelques minutes pour Angel Di Maria. «La Commission de Discipline décide de suspendre le joueur de quatre matchs fermes. La décision prend effet le mardi 29 septembre 2020 à 0h00, en application de l'article 18 du règlement disciplinaire de la LFP», a indiqué la LFP.

Un communiqué dans lequel il a aussi été question de son coéquipier Neymar et du Marseillais Alvaro Gonzalez. «3ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du 13 septembre 2020. Comportements de MM. Alvaro GONZALEZ, joueur de l'Olympique de Marseille et de Neymar Jr, joueur du Paris Saint-Germain. La Commission de Discipline examinera le dossier lors de la réunion du 30 septembre 2020 », peut-on lire sur le site de la LFP. Les deux hommes en sauront un peu plus à ce moment-là.