FA Cup : Scott McTominay qualifie MU

Manchester United, avec Raphaël Varane titulaire au coup d'envoi mais sans Cristiano Ronaldo légèrement blessé, recevait Aston Villa en FA Cup ce lundi soir. Et les Red Devils prenaient rapidement les devants grâce à Scott McTominay, bien servi par Fred (8e).

Danny Ings pensait remettre les deux équipes à égalité, mais, après un long suspense lié à l'utilisation de la VAR, son but était finalement annulé (51e). Vainqueurs sur la plus petite des marges, les Mancuniens poursuivent donc leur chemin et défieront Middlesbrough au tour suivant.