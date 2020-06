Real Madrid-Eibar : les compos probables

La suite après cette publicité

Après l'Allemagne et avant la Serie A et la Premier League, c'était au tour de la Liga de reprendre ses droits cette semaine. Tout a débuté avec le derby andalou puis on a vite basculé sur le FC Barcelone, qui a étrillé, ce samedi, Majorque (4-0). Cet après-midi, c'est l'Atlético de Madrid qui joue avant de laisser place, en début de soirée, et en live commenté sur Foot Mercato, à la rencontre entre le Real Madrid et Eibar, au Santiago Bernabéu.

Il est clair que les états de forme devraient être disparates, mais les Merengues ont de bonnes raisons d'espérer un résultat à domicile. En effet, sur les six confrontations, dans la capitale espagnole, la première datant de 2004, la Maison Blanche n'a jamais perdu. Ils ont même gagné à chaque fois, sauf une exception, le 2 octobre 2016. Rencontre au cours de laquelle les visiteurs avec ouvert le score par Rico (6e) et avait obtenu le nul malgré l'égalisation rapide de Gareth Bale.

Eibar voyage mal

Pour cette confrontation, Zinedine Zidane devra faire sans trois joueurs (Luka Jovic, Lucas Vazquez et Nacho). Cependant, cela ne devrait pas empêcher le triple vainqueur, en tant que coach, de la Ligue des Champions d'utiliser son 4-3-3. On retrouvera dans les buts Thibaut Courtois. Devant lui une belle ligne de quatre composée par Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, qui sera capitaine et du Français Ferland Mendy. Toni Kroos, Casemiro et Federico Valverde devraient s'occuper de l'entrejeu quand Isco, Karim Benzema et Eden Hazard s'occuperont des offensives.

Du côté d'Eibar, outre le fait qu'on voyage mal (une victoire, un nul et trois défaite sur les cinq dernières rencontres à l'extérieur), on devra faire face à deux absents (Gonzalo Escalante et Ivan Ramis, déjà blessé depuis un moment). Pour José Luis Mendilibar, le 4-4-2 devrait être utilisé. Dmitrovic gardera les buts et sera protégé, de droite à gauche, par Tejero, Arbilla, Bigas et Cote. Au milieu Diop et Exposito formeront le double pivot quand l'excellent Orellana et Pedro Leon dynamiteront les ailes. Enfin, Kike Garcia et l'inévitable Sergi Enrich devraient se partager le front de l'attaque. La rencontre s'annonce explosive !