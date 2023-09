Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas des clubs saoudiens en Europe

La suite après cette publicité

La vague des clubs saoudiens a déferlé sur la planète football. Pour marquer le coup, une manne considérable d’argent frais a été injectée sur le mercato afin de recruter certaines stars comme Neymar ou encore Sadio Mané. Les clubs européens en ont profité pour remplir leur trésorerie mais déjà de premiers doutes surviennent. L’ECA s’inquiète notamment au sujet des garanties de paiement. L’association des clubs européens, qui a réélu Nasser Al-Khelaïfi à sa tête ces dernières heures surveille cette situation avec attention. A long terme, elle craint surtout pour la domination du football européen. C’est d’ailleurs ce qu’explique le boss du PSG, par ailleurs réélu comme représentant de l’ECA au Comité exécutif de l’UEFA, a la sortie de l’assemblée générale à Berlin, même s’il ne semble pas plus inquiet que cela. «La plupart des clubs leur ont vendu leurs joueurs. Alors si nous ne sommes pas satisfaits, pourquoi leur vendons-nous nos joueurs ?», s’interroge-t-il.

«Aujourd’hui, nous essayons de nous développer et de grandir… davantage de clubs européens participent aux compétitions européennes. C’est ce que veulent les clubs de petite et moyenne taille», assure-t-il faisant référence à la Ligue Europa Conférence créée il y a deux ans. «Je ne pense pas qu’il y ait d’autres clubs venant de l’extérieur de l’Europe. Je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques années mais aujourd’hui je ne crois pas qu’un club de l’extérieur jouera ici. S’il y a une Super Coupe ou quelque chose du genre, pourquoi pas ? Mais jouer en Europe dans une compétition, si vous n’êtes pas Européen, vous le savez mieux que moi, je ne pense pas.» Voilà qui a le mérité d’être clair et de rassurer ses collègues des clubs européens.