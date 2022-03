FC Barcelone : le destin contrarié de Riqui Puig

La suite après cette publicité

Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman, Sergi Barjuan, Xavi... Ces derniers mois, les entraîneurs se sont succédés sur le banc de touche du FC Barcelone. Et le constat est toujours le même pour Riqui Puig (22 ans), très souvent, pour ne pas dire presque toujours, vissé sur le banc de touche. La saison passée, Ronald Koeman lui avait clairement fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui, mais l'enfant du pays avait choisi de rester. Résultat : 2 petites titularisations seulement en Liga.

Avec le départ du technicien néerlandais et l'arrivée de Xavi sur le banc en fin d'année 2021, le milieu de terrain de poche espérait voir sa situation évoluer. Et s'il a été titularisé à Majorque (0-1, 19e journée de championnat) et à Linares (1-2, Coupe du Roi), il doit se contenter des miettes le reste du temps. Jadis considéré comme la dernière pépite issue de La Masia, l'international Espoirs espagnol (4 capes) a vu la nouvelle garde - Gavi, Nico Gonzalez entre autres - lui griller la politesse sans demander son reste.

Ça ne s'arrangera pas cet été...

Ces derniers temps, on a davantage entendu parler de ses exploits sur Tik Tok et de son autographe sur un porcelet à la sortie de l'entraînement que de ses prestations réussies sur le terrain. Pour ne rien arranger, les Blaugranas préparent déjà leur campagne de recrutement et ont ciblé l'arrivée d'un milieu comme une priorité, avec l'Ivoirien Franck Kessié (24 ans, AC Milan) et le jeune espoir espagnol Pablo Torre (18 ans, Racing Santander) en bonne position sur leurs tablettes.

Autant dire que l'horizon du natif de Matadepera se réduit toujours plus au sein de son club formateur, avec qui son contrat expire en juin 2023 (clause libératoire fixée à 100 M€). Pour l'heure, le jeune homme s'est toujours refusé à jeter l'éponge, convaincu de pouvoir réussir avec son Barça, avec lequel il évolue depuis ses neuf ans. Cet été, Riqui Puig devra sans doute se faire une raison s'il veut enfin lancer sa carrière et décoller cette étiquette d'espoir déçu.