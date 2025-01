PSG : le groupe pour le déplacement à Stuttgart

Dernière marche pour le PSG pour assurer sa qualification en barrages de Ligue des Champions, ce déplacement à Stuttgart est très important pour les hommes de Luis Enrique, dans le but également d’obtenir le meilleur classement possible, donc le tirage le plus avantageux sur le papier. À noter la présence dans le groupe de Presnel Kimpembe, qui pourrait disputer son premier match de Ligue des Champions depuis la défaite contre le Bayern Munich, en février 2023.

Khvicha Kvaratskhelia, toujours pas enregistrable en Ligue des Champions, est donc logiquement absent du groupe au même titre que Nuno Mendes, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. En l’absence du Portugais, ce devrait être Lucas Hernández qui occupera le couloir gauche de la défense parisienne, à moins que Luis Enrique ne retente le pari Beraldo.