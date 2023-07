Mercato : l’incroyable coup de folie de Martin Braithwaite

La suite après cette publicité

Les étés se suivent et se ressemblent pour Martin Braithwaite. Il y a un an, le Danois n’entrait plus dans les plans de Xavi et du FC Barcelone qui étaient bien décidés à s’en séparer. Mais l’attaquant a fait de la résistance avant que les Blaugranas acceptent de le libérer de son contrat le 1er septembre. Et il n’est pas resté très longtemps sur le marché puisqu’il n’a fait que quelques kilomètres le jour même afin de poser ses valises à l’Espanyol, l’autre club basé en Catalogne.

Braithwaite veut partir

«Le RCD Espanyol a signé l’attaquant Martin Braithwaite (Esbjerg (Danemark), 05/06/1991), qui s’est engagé avec le club bleu et blanc jusqu’au 30 juin 2025», avait d’ailleurs indiqué l’écurie ibérique dans son communiqué de presse. Un joli coup de la part des Barcelonais qui ont récupéré gratuitement (sans compter sa prime à la signature, ndlr) un buteur expérimenté et habitué au haut niveau.

Et il a plus ou moins répondu présent avec 10 buts et 2 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues, dont 30 en tant que titulaire. Cela n’a pas suffi à sauver l’Espanyol, qui a été relégué en deuxième division. Un niveau auquel l’ancien joueur du Toulouse Football Club refuse d’évoluer. En effet, Relevo explique que l’avant-centre est entré en conflit avec son club.

Il est prêt à raccrocher les crampons

De retour plus tard que ses coéquipiers car il est international, le joueur de 32 ans, qui avait l’autorisation des Catalans, a repris le chemin de l’entraînement le 19 juillet. Mais il n’est pas resté très longtemps avec ses coéquipiers. Relevo révèle qu’il a pris ses affaires et qu’il s’est enfui dimanche de l’hôtel où séjourne son équipe durant la préparation estivale. Il n’a pas prévenu son club et ses coéquipiers.

Son comportement a surpris tout le monde, d’autant que personne ne l’avait vu venir. Mais le Danois est décidé. Il ne veut pas évoluer en D2. Il est d’ailleurs prêt à tout pour éviter cela, même à mettre un terme à sa carrière professionnelle précise Relevo. Une décision radicale, même s’il espère toujours trouver une solution. Pour l’instant, ses avocats et son club n’ont pas trouvé d’accord afin de résilier son contrat. Le début d’un nouveau bras de fer pour Martin Braithwaite.