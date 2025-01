Angleterre : les détails des premiers jours mouvementés de Thomas Tuchel

Après des mois d’attente, le nouveau manager anglais Thomas Tuchel a finalement atterri à St George’s Park lundi après-midi. Le patron des Three Lions a officiellement pris ses fonctions le 1er janvier et a déjà été aperçu assistant à un certain nombre de matchs de Premier League au cours du week-end : «Je suis très fier d’avoir eu l’honneur de diriger l’équipe d’Angleterre. Je ressens depuis longtemps un lien personnel avec le jeu dans ce pays, et cela m’a déjà donné des moments incroyables. Avoir la chance de représenter l’Angleterre est un immense privilège, et l’opportunité de travailler avec ce groupe de joueurs spécial et talentueux est très excitante. En travaillant en étroite collaboration avec Anthony en tant qu’entraîneur adjoint, nous ferons tout ce que nous pouvons pour que l’Angleterre réussisse et que les supporters soient fiers. Je tiens à remercier la FA, en particulier Mark et John, pour leur confiance et j’ai hâte de commencer notre voyage ensemble», avait-il déclaré en octobre dernier.

Et après plusieurs mois à ronger son frein, Thomas Tuchel est officiellement de retour au turbin pour faire passer l’Angleterre à la vitesse supérieure après plusieurs années en attente d’un trophée majeur : «Je pense que nous y sommes, le groupe de joueurs a prouvé qu’il était là, la régularité est impressionnante et cela montre que nous avons des joueurs qui rivalisent jour après jour dans le championnat le plus fort, nous avons les ingrédients et nous pensons que c’est le moment d’installer des modèles, des comportements et des principes qui peuvent aider l’équipe à franchir la ligne. Nous aurons besoin de chance, c’est un fait, mais nous sommes confiants pour apporter quelque chose du football de club qui pourrait aider. Si nous parlons maintenant de l’objectif, il faut faire ses preuves tous les jours. Je serai entraîneur de l’équipe nationale tous les jours, pas seulement sur le campus. Nous devons le montrer en qualifications et créer une atmosphère avec les supporters». Le travail commence maintenant.

Un Tuchel déjà au four et au moulin !

Maintenant qu’il est à la tête de la sélection anglaise, Thomas Tuchel s’active déjà avec son équipe pour mieux préparer ses premiers matchs contre la Lettonie et l’Albanie en mars prochain. Le natif de Krumbach a commencé à s’habituer à son nouveau rôle : il s’est rendu à St. George’s Park pour la première fois en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe masculine d’Angleterre en présence d’une partie de son staff comprenant l’entraîneur des gardiens Henrique Hilario, l’entraîneur de performance Nico Mayer et l’analyste James Melbourne. Ils ont entrepris une visite matinale des installations - y compris la salle de sport ultramoderne et les installations médicales - afin de prendre leurs marques au centre de football et à l’hôtel. Lors de sa tournée de présentation, Thomas Tuchel a rencontré des membres de la Fédération anglaise, dont Ashley Cole, qui devrait rejoindre Lee Carsley avec l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans. L’Allemand de 51 ans a aussi rencontré d’autres de ses nouveaux collègues à St. George’s Park avant de prononcer un bref discours d’introduction, au cours duquel il a partagé sa vision de l’avenir.

Lundi soir, Thomas Tuchel s’est rendu au stade Molineux pour assister au match Wolverhampton Wanderers contre Nottingham Forest, marquant son quatrième match en seulement trois jours. Le nouveau patron du football anglais avait été aperçu lors de la rencontre opposant Tottenham à Newcastle, du choc entre Brighton et Arsenal et de l’affiche dorée tant attendue entre Liverpool et Manchester United. Tuchel et son équipe passeront mardi et mercredi à St. George’s Park pour une série de réunions avec les différents départements basés au centre de football. Au programme sont prévues des réunions avec l’entraîneur des U21 et son prédécesseur par intérim Lee Carsley pour analyser les matchs de la dernière trêve de novembre. Le tacticien allemand rencontrera aussi les membres du département de performance et d’analyse ainsi que le département des opérations d’équipe, pour discuter des rencontres de mars avec l’Albanie et la Lettonie puis du programme à venir dans le cadre des Eliminatoires à la Coupe du monde 2026. Une chose est certaine : l’ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern et du PSG n’a pas perdu de temps.