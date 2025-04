LdC : un arbitre français pour FC Barcelone-Inter Milan

Après François Letexier lors de Real Madrid-Arsenal en quart de finale, un autre arbitre français est à l’honneur pour la demi-finale aller entre Barcelone et l’Inter Milan. En effet, Clément Turpin a été nommé pour arbitre la rencontre entre Blaugranas et Nerazzuris. Il sera accompagné par Nicolas Danos et Benjamin Pagès à la touche, alors que François Letexier sera le quatrième arbitre. Willy Delajod et Jérôme Brisard seront au VAR.

La suite après cette publicité

Arbitre expérimenté, Clément Turpin avait arbitré la finale de Ligue des Champions en 2022 entre le Real Madrid et Liverpool, et arbitrera cette semaine sa troisième demi-finale consécutive de C1, pour son septième match au sifflet dans cette édition.