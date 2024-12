PSG : la réaction à chaud de Luis Enrique

Le PSG s’est donné un grand bol d’air en allant gagner 3-0 à Salzbourg dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont largement dominé un faible adversaire et peuvent envisager la suite avec un tout petit peu plus de sérénité, même si Manchester City se présentera lors du prochain match. 24e au classement, le club de la capitale s’est rassuré, comme l’affirme son entraîneur Luis Enrique, satisfait même si tout n’a pas été parfait.

«Ça a été un match de Ligue des Champions. On a été concentré dès les premières minutes et on a mérité de gagner. L’attitude défensive a été exceptionnelle. Notre adversaire n’a presque pas eu d’occasions, remarque le coach espagnol sur Canal+. On aurait pu marquer plus de buts mais le résultat est très bon. On améliore notre goal average. Cette équipe doit s’améliorer dans tous les domaines. Les matchs difficiles vous nous aidez dans le futur.» le retour de Ramos dans le onze a fait du bien même si «ça ne change pas le style de l’équipe.»