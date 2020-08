OL-Dijon : les compositions officielles

Sans avoir disputé la 1ère journée de Ligue 1 (Montpellier), car engagé en demi-finale de la Ligue des champions à Lisbonne, l'Olympique Lyonnais lance sa saison au Groupama Stadium, ce soir face au Dijon FCO (21h). La bande à Rudi Garcia doit tenter d'effacer la 7e place acquise lors de l'exercice précédent, tronqué par l'épidémie de coronavirus. Pour ce match, Lyon est privé de Houssem Aouar, testé positif au covid-19 juste avant la rencontre et absent du groupe.

En l'absence de son milieu, le coach lyonnais aligne au coup d'envoi un 3-4-1-2, avec Memphis Depay en soutien de Karl Toko-Ekambi et Moussa Dembélé. En face, Stéphane Jobard est privé de sa recrue Pape Cheikh Diop, arrivé de Lyon il y a quelques jours et dont une clause dans le contrat empêche d'affronter ses anciens coéquipiers. Le coach dijonnais aligne un 4-5-1, dans lequel on retrouve Aurélien Scheidler en pointe.

Les compositions d'équipes :

OL : Lopes - Marcelo, Denayer, Marçal - Dubois, Guimarães, Caqueret, Cornet - Depay - Toko-Ekambi, Dembélé

Dijon : Gomis - Chafik, Ecuele-Manga, Lautoa, Ngouyamsa - Edimbe, Ndong, Marié, Amalfitano, Chouiar - Scheidler