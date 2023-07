La Fiorentina lassé par Sofyan Amrabat ?

Brillant avec le Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar et principal artisan du beau parcours de la Fiorentina en Ligue Europa Conférence, Sofyan Amrabat suscite des intérêts de toute part. Mais les rumeurs d’un potentiel départ du milieu de terrain marocain commenceraient sérieusement à agacer le club italien qui aurait pris une décision radicale à son sujet, à en croire les informations du Corriere Dello Sport.

En effet, le pensionnaire de Serie A ne compte pas sur lui pour la saison à venir et serait décidé à s’en séparer coute que coute. En plus des diverses rumeurs de départ, la presse italienne explique que son attitude négative dans le vestiaire au cours des derniers mois serait pointée du doigt par ses dirigeants, bien disposés à le céder à un prix raisonnable. La situation conflictuelle entre le club et le joueur de 26 ans pourrait profiter à l’Atlético Madrid. Le profil de l’ancien joueur du Feyenoord intéresse les Colchoneros et le principal intéressé serait emballé à l’idée de porter la tunique rouge et bleu. À noter que la presse italienne fait également état d’un intérêt particulier de Manchester United ainsi que de l’Arabie Saoudite comme nous vous le révélions.

