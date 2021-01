Mondial des Clubs : le tirage au sort complet

Ce mardi 19 janvier, la FIFA a organisé à Zurich le tirage au sort du Mondial des Clubs 2020. Une compétition qui se déroulera du 4 au 11 février prochain au Qatar. Diego Benaglio notamment participé au tirage. La compétition débutera le 4 février avec un match entre Tigres, le club d'André-Pierre Gignac, et le Ulsan Hyundai FC (Corée du Sud).

Le même jour, Al Duhail (Qatar), équipe entraînée par Sabri Lamouchi, et Al Alhy (Egypte) croiseront le fer. Le vainqueur de ce duel affrontera le 8 février le Bayern Munich, champion d'Europe. Dans l'autre partie du tableau, le vainqueur de la CONMEBOL (Palmeiras ou Santos) accédera également directement à la demi-finale et retrouvera le vainqueur du match entre Tigres et Ulsan.

Le calendrier complet :

4 février (match 2) : Tigres-Ulsan Hyundai FC

4 février (match 3) : Al Duhail-Al Alhy SC

7 février (demi-finale) : vainqueur CONMEBOL-vainqueur match 2

8 février (demi-finale) : vainqueur match 3-Bayern Munich

11 février : finale