Mercato : l’appel du pied de Moise Kean au PSG

Pour cet été, le Paris Saint-Germain envisage de remodeler le visage de son secteur offensif. Kylian Mbappé devrait rester, mais les départs probables de Lionel Messi et de Neymar poussent le club de la capitale à se renforcer. Les noms de Marco Asensio et de Bernardo Silva sont avancés, mais les Rouge et Bleu voudraient également enrôler un attaquant de pointe. Performant durant son prêt à Galatasaray (21 buts inscrits en 23 matches de Super Lig), Mauro Icardi aura-t-il une nouvelle chance ?

Si ce n’est pas le cas, un ancien de la maison parisienne ne dirait pas non à une telle opportunité. Auteur de la saison la plus prolifique de sa carrière lorsqu’il a porté les couleurs franciliennes (17 buts, 1 passe décisive en 41 rencontres, toutes compétitions confondues) , Moise Kean (23 ans) a donné une interview au site Views.fr dans laquelle il est revenu sur sa période parisienne. Et visiblement, elle l’a marqué.

Kean aime Paris

« Paris est comme une maison pour moi. Même quand j’étais plus jeune, je venais ici parce que j’y ai de la famille. Je me sens toujours chez moi ici. Quand j’étais au PSG, ça me donnait encore plus de motivation pour jouer ici. J’ai passé de tellement bons moments à Paris. C’est probablement ce qui m’a aidé à faire des bonnes choses ici. Mes coéquipiers, le staff, je peux me sacrifier pour eux. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. (…) C’est le meilleur moment de ma carrière, je me suis vraiment plu ici. Je ne pourrais pas oublier tout ce que j’y ai appris et tous les beaux moments que j’y ai vécu. »

Une belle déclaration d’amour qui n’a pas échappé au journaliste. Relancé sur son envie de faire éventuellement un come-back dans la capitale, Kean est resté avisé, tout en faisant comprendre qu’un tel scénario ne serait pas pour lui déplaire. « Je réalisais des belles choses. Mais après, personne ne peut savoir ce qu’il se passera demain. Je vis au jour le jour, et à Paris j’étais très reconnaissant. On ne sait pas ce qui pourra arriver », a-t-il déclaré, avant de poursuivre. « Je ne sais pas (si l’histoire avec le PSG est finie). Comme je t’ai dit, je vis au jour le jour en me concentrant pour être l’un des meilleurs attaquants. Si ça arrive, ça arrive. Tout arrive pour une bonne raison. » Le message est passé.