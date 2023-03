Thomas Tuchel évoque déjà son avenir au Bayern

La suite après cette publicité

Présenté officiellement, ce samedi, face aux journalistes, le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel en a profité pour détailler les coulisses de son arrivée. L’occasion également pour l’ancien coach du PSG de (déjà) se projeter sur la suite des événements…

«Pour moi, ce n’est pas très important. La durée me convient (contrat jusqu’en juin 2025). Si les choses se passent bien, nous essaierons de la prolonger et si l’un des responsables ne se sent pas à l’aise, la situation changera. Dans un premier temps, j’essaierai de rendre la confiance.» Le message est clair !

