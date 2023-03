Bayern Munich : Thomas Tuchel raconte les coulisses de son arrivée

La suite après cette publicité

Vendredi, le Bayern Munich annonçait avoir «libéré de son contrat l’entraîneur Julian Nagelsmann. Le président du directoire Oliver Kahn et le directeur sportif, Hasan Salihamidžić, sont parvenus à cette décision en accord avec le président Herbert Hainer». Avant d’annoncer dans le même temps que le successeur de Nagelsmann sera Thomas Tuchel, jusqu’au 30 juin 2025. Après un changement d’entraîneur en quelques jours seulement, Thomas Tuchel a été présenté devant la presse. L’ex-coach du PSG a d’abord raconté sa rapide arrivée en Bavière.

«Le moment était surprenant, je ne m’y attendais pas et il n’y a pas eu de contact préalable. Je pensais que je poursuivrais ma carrière à l’étranger. Le premier entretien a eu lieu le mardi soir. L’ampleur du défi a été le facteur décisif qui m’a poussé à le relever. J’ai déjà eu des contacts très proches avec le Bayern. Je ne pouvais pas attendre. Les choses se sont déroulées très rapidement, c’est une solution optimale pour moi», a-t-il d’abord expliqué sur son choix de carrière, lui qui était pressenti pour revenir en Premier League.

Thomas Tuchel a déjà de très gros objectifs

Alors que le Bayern Munich est encore engagé en Coupe d’Allemagne, en Bundesliga et en Ligue des Champions, les objectifs de Thomas Tuchel sont clairs : tout remporter. «Nous n’avons pas beaucoup de temps. Mais il est encore possible de remporter tous les titres. Tout se jouera donc dans les détails. J’ai une idée de ce qu’il faut faire et j’ai vraiment hâte d’y être. Il s’agit de jouer pour tous les titres. Mon amour pour le jeu est bien plus grand que les inquiétudes. Il s’agit d’aborder la tâche avec confiance et nous voulons tout remporter».

Mais pour cela, après la trêve internationale, un premier grand défi attend le manager de 49 ans, le 1er avril prochain contre le Borussia Dortmund, son ancien club. Un choc déjà décisif pour le titre de Bundesliga. «Le défi de commencer directement par le match contre Dortmund ne peut pas être plus élevé. C’est le match le plus important du football allemand. Il a pris une nouvelle dimension explosive en raison de notre retard au classement et de l’extraordinaire parcours du BVB. J’ai hâte d’y être», a-t-il ajouté. Les promesses sont entendues.