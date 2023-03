Thomas Tuchel était très proche de rejoindre Tottenham

La suite après cette publicité

Sauf retournement de situation de dernière minute, Thomas Tuchel (49 ans) sera le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Il va remplacer Julian Nagelsamnn et prendra les commandes de l’équipe dès lundi. Les Bavarois ne voulaient pas manquer l’opportunité de collaborer avec l’ancien coach du BVB, courtisé par le PSG et surtout Tottenham.

The Sun et Kicker rapportent d’ailleurs que TT était en négociations avancées avec les Spurs, qui cherchent un remplaçant à Antonio Conte. Le coach allemand réfléchissait sérieusement à cette option. Mais le Bayern Munich est arrivé et les échanges ont été interrompus. Un coup dur pour Tottenham, qui a plusieurs noms en tête.

