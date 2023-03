Comment Thomas Tuchel a convaincu le Bayern Munich

Nasser Al-Khelaïfi rêvait de son retour au PSG, comme nous vous l’indiquions le 21 février dernier, mais c’est finalement du côté du Bayern Munich que Thomas Tuchel va rebondir. L’Allemand va prendre la suite de Julian Nagelsmann, qui ne convenait plus à la direction et surtout au vestiaire à cause de trop nombreuses tensions. L’annonce devrait être officialisée dans la journée. Le natif de Krumbach est en passe de signer un contrat jusqu’en juin 2025, d’après les médias en Allemagne.

Un bail plutôt long donc pour quelqu’un qui débarque en plein milieu de saison. Il faut dire que la connexion a été immédiate avec la direction bavaroise. D’après Sky Sport, Tuchel a convaincu par son discours, ses idées sur le jeu, comment il voyait la tactique de l’équipe. Il a en plus de cela semblé particulièrement motivé, ce qui a fini de convaincre le Bayern. Après un délai de réflexion de chaque côté, le club et l’entraîneur se sont finalement dit oui, profitant de la trêve internationale.

Un choc d’entrée face au BvB

Il dirigera son premier entraînement ce lundi en compagnie de ses adjoints Zsolt Löw et Arno Michels et de son préparateur physique Rainer Schrey. Nagelsmann et son staff eux seront libérés et non pas virés. Tuchel n’aura pas vraiment le luxe du temps. Dès samedi 1er avril, pour son premier match à la tête de l’équipe première, il aura affaire à la réception du Borussia Dortmund, son ancien club, mais également le nouveau leader du championnat. Une défaite pourrait d’ores et déjà précipiter la fin du très long règne du Bayern, champion sans interruption depuis 2013.

Sans club depuis son licenciement de Chelsea en septembre dernier, l’ancien technicien du PSG avait pourtant remporté la Ligue des Champions en mai 2021, après avoir atteint la finale avec Paris, perdue face à ce même Bayern Munich. Le Rekormeister n’a jamais caché son admiration pour cet entraîneur encore relativement jeune (49 ans) mais doté d’une solide expérience et à fort tempérament. Après l’avoir manqué il y a quelques années, le Bayern ne voulait, cette fois, pas le louper.