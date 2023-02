PSG : Tuchel est la priorité de Nasser Al-Khelaïfi, Zidane celle de l’Émir

La suite après cette publicité

L’avenir de Christophe Galtier à la tête du Paris Saint-Germain est pour le moins incertain. Tout indique qu’une élimination en huitièmes de Ligue des Champions face au Bayern Munich sera fatale pour l’ancien entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice, entre autres. Et forcément, il y a déjà toute une brochette de successeurs potentiels. Nous vous avons notamment dévoilé en exclusivité des premiers contacts entre Luis Campos et José Mourinho, actuellement à la Roma.

Mais ce n’est pas tout. Le nom de Thomas Tuchel avait également été dévoilé par RMC Sport. Et selon nos informations, l’entraîneur allemand est la priorité de Nasser Al-Khelaïfi pour le poste d’entraîneur. En cas de licenciement de Galtier, bien sûr. Le natif de Krumbach, qui a déjà connu le Parc des Princes entre 2018 et 2020, discute quotidiennement avec le président du Paris Saint-Germain. Ce dernier a également des contacts fréquents avec l’entourage de l’Allemand, qui avait mené le club de la capitale en finale de Ligue des Champions en 2020.

Tuchel a déjà recalé plusieurs clubs

Actuellement sans club suite à son départ de Chelsea en septembre dernier, le tacticien germanique est pour l’instant assez sélectif quant à son choix futur. Selon nos sources, il a déjà dit non à plusieurs clubs et à plusieurs sélections nationales. Le Paris Saint-Germain va donc devoir se montrer convaincant. Seulement, la priorité de NAK n’est pas forcément celle des hautes sphères qataries.

Tamim ben Hamad Al Thani souhaite lui toujours enrôler Zinedine Zidane, comme ce fut déjà le cas à plusieurs reprises ces dernières années. En début de mois, nous vous dévoilions déjà que les Qataris rêvaient encore de Zizou. Seulement, la légende du football français n’a pas l’intention de travailler avec Luis Campos, et, forcément, son attache à la ville de Marseille est aussi à prendre en compte. Toujours est-il que les heures de Campos à Paris pourraient être comptées selon nos informations. Ce qui pourrait logiquement bien changer les choses…