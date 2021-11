PSG : Neymar devrait être absent pour la réception de Nantes

Déjà absent avec le Brésil pour affronter l’Argentine (0-0), Neymar devrait également manquer la réception de Nantes ce samedi (17h), d’après les informations de L’Équipe. Le Brésilien souffre d’une gêne à l’adducteur gauche et a passé des examens mercredi qui devraient permettre d’en savoir plus concernant la durée de son indisponibilité.

Rafinha et Draxler sont également blessés, Herrera a pour sa part repris l’entraînement mercredi, tout comme Kimpembe et Verratti. Ramos a repris avec le groupe en début de semaine dernière et pourrait être présent samedi face aux Canaries.

